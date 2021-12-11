Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Соннен объяснил, почему на Хабиба плохо повлияет победа Оливейры над Порье

Соннен объяснил, почему на Хабиба плохо повлияет победа Оливейры над Порье
Комментарии

Бывший боец UFC Чейл Соннен считает, что победа Чарльза Оливейры в титульном поединке с Дастином Порье может негативно отразиться на наследии бывшего чемпиона промоушена, россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Если Оливейра победит, то это может плохо отразиться на Хабибе Нурмагомедове. Хабиб дрался в то же время и побил всех, кроме него, поэтому появятся вопросы. Этого недостаточно, чтобы Хабиб вернулся в октагон, но если говорить о наследии, то такие вопросы всегда подлежат обсуждению», — рассказал Чейл Соннен в эфире подкаста Submission Radio.

В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021