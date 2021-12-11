Соннен объяснил, почему на Хабиба плохо повлияет победа Оливейры над Порье

Бывший боец UFC Чейл Соннен считает, что победа Чарльза Оливейры в титульном поединке с Дастином Порье может негативно отразиться на наследии бывшего чемпиона промоушена, россиянина Хабиба Нурмагомедова.
«Если Оливейра победит, то это может плохо отразиться на Хабибе Нурмагомедове. Хабиб дрался в то же время и побил всех, кроме него, поэтому появятся вопросы. Этого недостаточно, чтобы Хабиб вернулся в октагон, но если говорить о наследии, то такие вопросы всегда подлежат обсуждению», — рассказал Чейл Соннен в эфире подкаста Submission Radio.
В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.
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