Папин — о Сауле Альваресе: рыжий коротышка спутал мне все планы

Боксёр первого тяжёлого веса Алексей Папин высказался об инициативе абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса подраться за титул WBC в крузервейте. По словам Папина, мексиканец таким манёвром спутал ему все карты.

«Ситуация с Макабу и Альваресом? Этот рыжий коротышка спутал мне все карты, спутал мне все планы. Думаю, что сейчас будет сложнее этот бой организовать. Есть кое-какие мысли на этот счёт, как можно воспользоваться этим моментом», — рассказал Папин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микаилом Гусейновым.

Напомним, Папин должен был подраться за титул чемпиона мира по версии WBC в первом тяжёлом весе с победителем схватки Илунга Макабу — Табисо Мчуну, однако Макабу в случае победы над Мчуну подерётся с Альваресом. В WBC уже санкционировали соответствующий поединок.