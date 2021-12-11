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Чимаев: того, кто не по зубам, едят глазами и сплетнями

Чимаев: того, кто не по зубам, едят глазами и сплетнями
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Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост у себя в «инстаграме», в котором оставил сообщение своим недоброжелателям.

«Того, кто не по зубам, едят глазами и сплетнями», — написал Хамзат Чимаев в своём «инстаграме».

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Хамзата Чимаева.

Свой последний поединок Хамзат провёл на турнире UFC 267, состоявшемся 30 октября. Чимаеву противостоял китайский спортсмен Ли Джинлианг. Хамзат победил соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда. За четыре боя в UFC Чимаев пропустил лишь два акцентированных удара. Всего в профессиональной карьере Хамзат провёл 10 поединков, ни разу не проиграв.

Ранее Чимаев получил в подарок от Кадырова новый автомобиль марки «Мерседес».

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