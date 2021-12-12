Бивол: Рамирес говорит, что я его боюсь? Это глупо

Российский боксёр, действующий чемпион мира по версии WBA Дмитрий Бивол отреагировал на заявления Хильберто Рамиреса о том, что россиянин боится проводить бой с ним.



«Я только за бой с Рамиресом. Конечно, титул — это приоритет. Но также важны хорошие имена и хороший чек. Такие три составляющие — это идеально. Отличный бой — хорошие имена и хороший чек. Так работает бокс. Просто хороший бой, если это достойный чек.



Рамирес говорит, что я его боюсь? Не думаю, что в десятке или двадцатке есть боксёры, которые кого-то боятся. Это глупо. Суть в том, что мы общались уже, когда он уходил из Top Rank. Предполагалось, что если он уйдёт к Эдди Хирну, мы встретимся, но что-то не получилось», — передаёт слова Дмитрия Бивола корреспондент «Чемпионата» Микаил Гусейнов.