Гэтжи – про бой Оливейры и Порье: надеюсь, Чарльз победит

Сегодня в главном бою UFC 269 Дастин Порье попробует завоевать титул в лёгком весе в бою с Чарльзом Оливейрой. Ранее президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Джастин Гэтжи проведёт титульный бой с победителем сегодняшнего поединка.

«Я с нетерпением жду бой Порье и Оливейры. Чем больше я об этом думаю, тем интереснее, чем же всё закончится. Вот почему я обязательно буду присутствовать на этом бою. Дана сказал, что следующий бой мой, поэтому в эти выходные я появлюсь на публике.

Если победит Дастин, я не знаю, когда будет наш бой. Если победит Оливейра, мы можем встретиться уже в мае, июне или июле. Для меня это самый быстрый способ получить титул. Надеюсь, Чарльз победит», – передает слова Джастина Гэтжи MMA Junkie.