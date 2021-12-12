Гэтжи – про бой Оливейры и Порье: надеюсь, Чарльз победит
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Сегодня в главном бою UFC 269 Дастин Порье попробует завоевать титул в лёгком весе в бою с Чарльзом Оливейрой. Ранее президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Джастин Гэтжи проведёт титульный бой с победителем сегодняшнего поединка.
«Я с нетерпением жду бой Порье и Оливейры. Чем больше я об этом думаю, тем интереснее, чем же всё закончится. Вот почему я обязательно буду присутствовать на этом бою. Дана сказал, что следующий бой мой, поэтому в эти выходные я появлюсь на публике.
Если победит Дастин, я не знаю, когда будет наш бой. Если победит Оливейра, мы можем встретиться уже в мае, июне или июле. Для меня это самый быстрый способ получить титул. Надеюсь, Чарльз победит», – передает слова Джастина Гэтжи MMA Junkie.
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