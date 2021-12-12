Ислам Махачев назвал Порье фаворитом боя с Оливейрой

В ночь с 11 на 12 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «Ти-Мобайл Арене» состоится турнир UFC 269. В главном бою вечера чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра встретится с первым номером в рейтинге лучших бойцов лёгкой весовой категории Дастином Порье.



Российский боец Ислам Махачев назвал фаворитом боя Порье.



«Фаворит сегодняшнего вечера для меня Дастин, но я очень хочу, чтобы рядом был Оливейра, когда я буду бороться за титул. Самбо против джиу-джитсу», — написал Махачев в своем «твиттере».



Букмекеры также считают фаворитом боя Дастина Порье.



В соглавном поединке чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес проведёт пятую защиту своего титула в легчайшем весе в бою с третьим номером рейтинга Джулианной Пеньей.