Ислам Махачев назвал Порье фаворитом боя с Оливейрой
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В ночь с 11 на 12 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «Ти-Мобайл Арене» состоится турнир UFC 269. В главном бою вечера чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра встретится с первым номером в рейтинге лучших бойцов лёгкой весовой категории Дастином Порье.
Российский боец Ислам Махачев назвал фаворитом боя Порье.
«Фаворит сегодняшнего вечера для меня Дастин, но я очень хочу, чтобы рядом был Оливейра, когда я буду бороться за титул. Самбо против джиу-джитсу», — написал Махачев в своем «твиттере».
Букмекеры также считают фаворитом боя Дастина Порье.
В соглавном поединке чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес проведёт пятую защиту своего титула в легчайшем весе в бою с третьим номером рейтинга Джулианной Пеньей.
Новость по темеГэтжи – про бой Оливейры и Порье: надеюсь, Чарльз победит
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