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Ислам Махачев назвал Порье фаворитом боя с Оливейрой

Ислам Махачев назвал Порье фаворитом боя с Оливейрой
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В ночь с 11 на 12 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «Ти-Мобайл Арене» состоится турнир UFC 269. В главном бою вечера чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра встретится с первым номером в рейтинге лучших бойцов лёгкой весовой категории Дастином Порье.

Российский боец Ислам Махачев назвал фаворитом боя Порье.

«Фаворит сегодняшнего вечера для меня Дастин, но я очень хочу, чтобы рядом был Оливейра, когда я буду бороться за титул. Самбо против джиу-джитсу», — написал Махачев в своем «твиттере».

Букмекеры также считают фаворитом боя Дастина Порье.

В соглавном поединке чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес проведёт пятую защиту своего титула в легчайшем весе в бою с третьим номером рейтинга Джулианной Пеньей.

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