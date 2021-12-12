Шон О'Мэлли техническим нокаутом победил Раулиана Пэйву на турнире UFC 269

В ночь на 12 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «Ти-Мобайл Арене» проходит турнир UFC 269. В рамках основного карда американец Шон О'Мэлли победил бразильца Раулиана Пэйву.



Поединок продлился всего один раунд. Шон О'Мэлли одержал победу техническим нокаутом…



Его предыдущий бой состоялся в июле 2021 года. Его соперником был дебютант UFC Крис Мутиньо. Шон О'Мэлли победил техническим нокаутом в третьем раунде.



В главном бою вечера чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра встретится с первым номером в рейтинге лучших бойцов лёгкой весовой категории Дастином Порье.



В соглавном поединке чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес проведёт пятую защиту своего титула в легчайшем весе в бою с третьим номером рейтинга Джулианной Пеньей.