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Шон О'Мэлли техническим нокаутом победил Раулиана Пэйву на турнире UFC 269

Шон О'Мэлли техническим нокаутом победил Раулиана Пэйву на турнире UFC 269
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В ночь на 12 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «Ти-Мобайл Арене» проходит турнир UFC 269. В рамках основного карда американец Шон О'Мэлли победил бразильца Раулиана Пэйву.

Поединок продлился всего один раунд. Шон О'Мэлли одержал победу техническим нокаутом…

Его предыдущий бой состоялся в июле 2021 года. Его соперником был дебютант UFC Крис Мутиньо. Шон О'Мэлли победил техническим нокаутом в третьем раунде.

В главном бою вечера чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра встретится с первым номером в рейтинге лучших бойцов лёгкой весовой категории Дастином Порье.

В соглавном поединке чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес проведёт пятую защиту своего титула в легчайшем весе в бою с третьим номером рейтинга Джулианной Пеньей.

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UFC 2021. UFC 269, Лас-Вегас, США
Раулиан Пэйва - Шон О'Мэлли (W)
12 декабря 2021, воскресенье. 06:15 МСК
Шон О'Мэлли
Окончено
TKO
Раулиан Пэйва
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