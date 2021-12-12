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Кай Кара-Франс техническим нокаутом победил Коди Гарбрандта на турнире UFC 269

Кай Кара-Франс техническим нокаутом победил Коди Гарбрандта на турнире UFC 269
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В ночь на 12 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «Ти-Мобайл Арене» проходит турнир UFC 269. В рамках основного карда боец из Новой Зеландии Кай Кара-Франс победил соперника из США Коди Гарбрандта.

Поединок продлился всего один раунд. Кай Кара-Франс одержал победу техническим нокаутом. Теперь у 28-летнего бойца стало 23 победы в 31 поединке.

Его предыдущий бой состоялся в марте 2021 года. Его соперником был Роджерио Бонтарин. Кара-Франс победил вновь нокаутом.

В главном бою вечера чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра встретится с первым номером в рейтинге лучших бойцов лёгкой весовой категории Дастином Порье.

В соглавном поединке чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес проведёт пятую защиту своего титула в легчайшем весе в бою с третьим номером рейтинга Джулианной Пеньей.

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UFC 2021. UFC 269, Лас-Вегас, США
Кай Кара-Франс (W) - Коди Гарбрандт
12 декабря 2021, воскресенье. 06:45 МСК
Кай Кара-Франс
Окончено
TKO
Коди Гарбрандт
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