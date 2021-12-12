Тай Туйваса жёстким нокаутом сокрушил Аугусту Сакаи на турнире UFC 269

В ночь на 12 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «Ти-Мобайл Арене» проходит турнир UFC 269. В рамках предварительного карда австралиец Тай Туйваса победил бразильца Аугусту Сакаи.
Австралийский боец добился победы во втором раунде, отправив своего соперника в жестокий нокаут. Туйвас атаковал Сакаи массой ударов. Решающим стал удар в челюсть, после которого бразилец упал на спину. Бой был остановлен уже 26-й секунде второго раунда, а Сакаи некоторое время ещё лежал у сетки без сознания.
В главном бою вечера чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра встретится с первым номером в рейтинге лучших бойцов лёгкой весовой категории Дастином Порье.
В соглавном поединке чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес проведёт пятую защиту своего титула в легчайшем весе в бою с третьим номером рейтинга Джулианной Пеньей.
- 12 декабря 2021
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