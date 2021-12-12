Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тай Туйваса жёстким нокаутом сокрушил Аугусту Сакаи на турнире UFC 269

Тай Туйваса жёстким нокаутом сокрушил Аугусту Сакаи на турнире UFC 269
Комментарии

В ночь на 12 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «Ти-Мобайл Арене» проходит турнир UFC 269. В рамках предварительного карда австралиец Тай Туйваса победил бразильца Аугусту Сакаи.

Австралийский боец добился победы во втором раунде, отправив своего соперника в жестокий нокаут. Туйвас атаковал Сакаи массой ударов. Решающим стал удар в челюсть, после которого бразилец упал на спину. Бой был остановлен уже 26-й секунде второго раунда, а Сакаи некоторое время ещё лежал у сетки без сознания.

В главном бою вечера чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра встретится с первым номером в рейтинге лучших бойцов лёгкой весовой категории Дастином Порье.

В соглавном поединке чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес проведёт пятую защиту своего титула в легчайшем весе в бою с третьим номером рейтинга Джулианной Пеньей.

Джулианна Пенья заставила Аманду Нуньес сдаться! Вы можете себе такое представить? LIVE! Джулианна Пенья заставила Аманду Нуньес сдаться! Вы можете себе такое представить? LIVE!
UFC 2021. UFC 269, Лас-Вегас, США
Аугусту Сакаи - Тай Туйваса (W)
12 декабря 2021, воскресенье. 04:50 МСК
Тай Туйваса
Окончено
KO
Аугусту Сакаи
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021