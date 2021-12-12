Бруно Силва техническим нокаутом победил Джордана Райта на турнире UFC 269

В ночь на 12 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «Ти-Мобайл Арене» проходит турнир UFC 269. В рамках основного карда боец из Бразили Бруно Силва победил соперника из США Джордана Райта.



Поединок продлился всего один раунд. Бруно Силва одержал победу техническим нокаутом. Теперь у 32-летнего бойца стало 22 победы в 28 поединках.



Его предыдущий бой состоялся в октяюре 2021 года. Его соперником был Эндрю Санчес. Силва победил вновь техническим нокаутом.



В главном бою вечера чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра встретится с первым номером в рейтинге лучших бойцов лёгкой весовой категории Дастином Порье.



В соглавном поединке чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес проведёт пятую защиту своего титула в легчайшем весе в бою с третьим номером рейтинга Джулианной Пеньей.