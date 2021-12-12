«Я должен был сняться». Шон О`Мэлли дрался против Раулиана Пэйвы с серьёзной травмой
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Боец ММА Шон О`Мэлли подвёл итоги выигранного боя с Раулианом Пэйвой на турнире UFC 269. О`Мэлли нокаутировал своего соперника в первом раунде, после чего признался, что дрался с серьёзной травмой.
«Пэйва — один из самых жёстких ребят, с кем я сражался, но когда я довожу силовые удары, я вырубаю людей. В тренировочном лагере у меня была травма ребра, я не мог бороться и спарринговать, только пробежки и работа на лапах. С вероятностью 99 процентов я должен был сняться, но я знал, как много людей придет сюда, поэтому не мог этого сделать.
До боя я пересмотрел много хайлайтов Канело: я представлял, как буду зажимать соперника у сетки и насыпать эти серии ударов», — рассказал О`Мэлли в интервью после поединка.
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