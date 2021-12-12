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«Вау! Что я только что посмотрел!». Камару Усман — о поражении Аманды Нуньес

«Вау! Что я только что посмотрел!». Камару Усман — о поражении Аманды Нуньес
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Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман отреагировал на итог боя Аманды Нуньес и Джулианны Пеньи. Действующая чемпионка Нуньес проиграла впервые с 2014 года, пропустив множество ударов и попавшись на удушающий приём во втором раунде. Таким образом, Аманда лишилась одного из своих чемпионских поясов.

«Вау! Что я только что посмотрел! Пенья!», — написал Усман в своём «твиттере».

Любопытно, что в первом раунде Нуньес доминировала, уверенно разбирая свою соперницу как в стойке, так и в партере. Но после перерыва ситуация резко изменилась — чемпионка начала пропускать очень много ударов.

Напомним, что для Нуньес это была десятая защита чемпионского пояса. На счету бразильской спортсменки сразу несколько статистических рекордов UFC.

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