Ломаченко после боя с Комми обернулся в ринге во флаг родного города

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко после победы над экс-чемпионом мира в лёгком весе Ричардом Комми праздновал успех в ринге, накинув на плечи флаг родного для себя города — Белгород-Днестровского (Одесская область, Украина). Ряд болельщиков, ранее критиковавших Ломаченко за недостаточно, по их мнению, патриотическую позицию, уже обратил на это внимание.
Соответствующее фото доступно на странице промоутерской компании Top Rank в «Инстаграме».
Напомним, ранним утром 12 декабря Василий Ломаченко выступил в главном событии турнира в Нью-Йорке. Его соперником стал Ричард Комми. Украинец тотально доминировал и одержал уверенную победу по очкам. Этот успех стал для него вторым в 2021 году. Ранее он досрочно остановил Масаёси Накатани.
- 12 декабря 2021
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