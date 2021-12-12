Боец ММА Аманда Нуньес прокомментировала своё сенсационное поражение в титульном бою с Джулианной Пеньей на турнире UFC 269. Действующая чемпионка Нуньес проиграла впервые с 2014 года, пропустив множество ударов и попавшись на удушающий приём во втором раунде. Таким образом, Аманда лишилась одного из своих чемпионских поясов.
«Для начала хочу выразить уважение своей сопернице, Пенья — настоящий воин. Я сделала всё что могла, честно, была хорошо готова. Иногда так бывает, сегодня я просто выключилась в октагоне, меня там словно не было. Такие дни случаются. Всё, что я могу — просто вернуться в зал и работать ещё усерднее. Я отдохну несколько дней, оценю совершённые ошибки и обязательно вернусь, чтобы забрать свой пояс», — сказала Нуньес после боя.
- 12 декабря 2021
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