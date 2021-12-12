Пенья: знаю, что считалась андердогом в бою с Нуньес. Но всё в этом мире возможно

Боец ММА Джулианна Пенья прокомментировала свою сенсационную победу в чемпионском бою с Амандой Нуньес. Действующая чемпионка Нуньес проиграла впервые с 2014 года, пропустив множество ударов и попавшись на удушающий приём во втором раунде. Таким образом, Аманда лишилась одного из своих чемпионских поясов.



«Я знаю, что считалась абсолютным андердогом. Но вы можете верить во всё что угодно, всё в этом мире возможно. Я только что это доказала. Благодарю свою команду, они мне очень помогли, без них бы я не победила. Хочу сказать спасибо и своей семье», — сказала Пенья в интервью после поединка.

Напомним, что для Нуньес это была десятая защита чемпионского пояса. На счету бразильской спортсменки сразу несколько статистических рекордов UFC.