Фьюри лично поздравил Боба Арума с 90-летием

Британский боксёр-тяжеловес Тайсон Фьюри, владеющий титулом WBC приехал поздравить Роберта «Боба» Арума с 90-летием в спортивный комплекс «Мэдисон Сквер Гардин» (Нью-Йорк, США).

Видео с его поздравлением выложила в своем «инстаграме» американская промоутерская компания Top Rank Boxing.

Права на видео принадлежат Top Rank. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Top Rank.

Боб Арум — основатель промоутерской компании Top Rank Promotions (1973). Арум является членом Международного зала боксёрской славы и Всемирного зала боксёрской славы. Его компания организует поединки, которые транслируются на телеканалах HBO, Showtime, NBC, ESPN.



Главным событием вечера на арене спорткомплекса «Мэдисон Сквер Гарден» стал поединок между украинским боксером Василием Ломаченко и ганцем Ричардом Комми. Бой за звание интерконтинентального чемпиона мира в лёгком весе завершился победой 33-летнего Ломаченко. Соперники провели на ринге 12 раундов. Украинец победил единогласным решением судей.