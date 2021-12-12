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Камбосос прокомментировал победу Ломаченко

Камбосос прокомментировал победу Ломаченко
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Абсолютный чемпион мира в лёгком весе Джордж Камбосос поделился впечатлениями от победы Василия Ломаченко над Ричардом Комми. По словам австралийца греческого происхождения, этот успех ставит украинца в один ряд с Райаном Гарсий, Джервонтой Дэвисом и другими.

«Отличное демонстрация бокса от Ломаченко, которая ставит его на одну ступень с Дэвином Хэйни, Райаном Гарсией и Джервонтой Дэвисом, даже невзирая на поражение от Теофимо Лопеса. Уважение Ричарду Комми, ты жёсткий и стойкий воин. Жду встречи с одним из этих настоящих воинов в 2022 году», — написал Камбосос на своей странице в «Твиттере».

Напомним, ранним утром 12 декабря Василий Ломаченко выступил в главном событии турнира в Нью-Йорке. Его соперником стал Ричард Комми. Украинец тотально доминировал и одержал уверенную победу по очкам. Этот успех стал для него вторым в 2021 году. Ранее он досрочно остановил Масаёси Накатани. Комми потерпел второе поражение в карьере.

Ломаченко просил пощады для соперника, но его не слушали. В итоге Василий остановился сам Ломаченко просил пощады для соперника, но его не слушали. В итоге Василий остановился сам
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