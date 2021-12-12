Чарльз Оливейра поделился эмоциями от победы над Дастином Порье в чемпионском бою
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Действующий чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра прокомментировал победу над Дастином Порье в главном бою турнира UFC 269. В первом раунде Оливейра едва не оказался в нокауте, но в третьей пятиминутке победил претендента удушающим приёмом.
«Чемпион здесь! Люблю вас всех. Спасибо всем за поддержку», — написал Оливейра в «Твиттере».
Напомним, что Оливейра проводил первую защиту чемпионского пояса, который завоевал в поединке с Майклом Чендлером в мае 2021 года.
В соглавном бою бразильянка Аманда Нуньес сенсационно проиграла американке Джулианне Пенье. 32-летняя Пенья провела удушающий приём во втором раунде и стала новой чемпионкой UFC в легчайшем весе. 33-летняя Нуньес не проигрывала в UFC с 2015 года.
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