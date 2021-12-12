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Махачев отреагировал на победу Оливейры над Порье. Ранее Ислам называл Дастина фаворитом

Махачев отреагировал на победу Оливейры над Порье. Ранее Ислам называл Дастина фаворитом
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Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев обратился к представителю Бразилии Чарльзу Оливейре после его победы в бою с американцем Дастином Порье. Поединок состоялся на турнире UFC 269 и был остановлен после удушающего приёма в исполнении бразильца.

«Поздравляю, Чарльз. Просто держись там ради меня», — написал Махачев на своей странице в «Твиттере».

Ранее в рамках основного карда боец из Новой Зеландии Кай Кара-Франс победил соперника из США Коди Гарбрандта. Поединок продлился всего один раунд. Кай Кара-Франс одержал победу техническим нокаутом. Теперь у 28-летнего бойца 23 победы в 31 поединке. Отметим также, что в соглавном поединке бразильянка Аманда Нуньес сенсационно проиграла американке Джулианне Пенье.

Напомним, что Махачев рассматривал Порье фаворитом боя с Оливейрой.

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