Чендлер — о поражении Порье в бою с Оливейрой: я бы никогда не сдался

Известный боец UFC Майкл Чендлер отреагировал на исход противостояние, в котором сошлись представитель Бразилии Чарльз Оливейра и американец Дастин Порье. Поединок проходил на турнире UFC 269 и завершился победой Оливейры удушающим приёмом.



«Я бы никогда не сдался. Поздравляю Оливейру», — написал Чендлер в своём «твиттере».



До этого Оливейра праздновал победы в девяти боях подряд.

Напомним, что в соглавном бою представительница Бразилии Аманда Нуньес неожиданно уступила американке Джулианне Пенье. 32-летняя Пенья выполнила удушающий приём во втором раунде и стала новой чемпионкой UFC в легчайшем весе. 33-летняя Нуньес не проигрывала в UFC с 2015 года.



Ранее поздравление Оливейре выразил бывший российский боец смешанных единоборств и экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов.