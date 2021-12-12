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Чендлер — о поражении Порье в бою с Оливейрой: я бы никогда не сдался

Чендлер — о поражении Порье в бою с Оливейрой: я бы никогда не сдался
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Известный боец UFC Майкл Чендлер отреагировал на исход противостояние, в котором сошлись представитель Бразилии Чарльз Оливейра и американец Дастин Порье. Поединок проходил на турнире UFC 269 и завершился победой Оливейры удушающим приёмом.

«Я бы никогда не сдался. Поздравляю Оливейру», — написал Чендлер в своём «твиттере».

До этого Оливейра праздновал победы в девяти боях подряд.

Напомним, что в соглавном бою представительница Бразилии Аманда Нуньес неожиданно уступила американке Джулианне Пенье. 32-летняя Пенья выполнила удушающий приём во втором раунде и стала новой чемпионкой UFC в легчайшем весе. 33-летняя Нуньес не проигрывала в UFC с 2015 года.

Ранее поздравление Оливейре выразил бывший российский боец смешанных единоборств и экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов.

Оливейра был на грани нокаута, чудом уцелев. А потом запрыгнул на спину Порье – и победил Оливейра был на грани нокаута, чудом уцелев. А потом запрыгнул на спину Порье – и победил
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