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«Иногда в бою всё решает стиль». Стерлинг — о победе Оливейры в поединке с Порье

«Иногда в бою всё решает стиль». Стерлинг — о победе Оливейры в поединке с Порье
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Американский боец смешанных единоборств Алджэмейн Стерлинг разместил новый пост в своём «твиттере», где отреагировал на победу представителя Бразилии Чарльза Оливейры над соотечественником Дастином Порье.

«Я люблю Порье, но иногда в бою всё решает стиль. Просто вау! Невероятно», — написал Стерлинг.

Напомним, что ранее в рамках основного карда представитель Новой Зеландии Кай Кара-Франс одержал победу в бою с соперником из США Коди Гарбрандтом. Поединок продлился всего один раунд. Кай Кара-Франс одержал победу техническим нокаутом. Теперь у 28-летнего бойца 23 победы в 31 поединке. Отметим также, что в соглавном поединке бразильянка Аманда Нуньес сенсационно проиграла американке Джулианне Пенье.

Оливейра был на грани нокаута, чудом уцелев. А потом запрыгнул на спину Порье – и победил Оливейра был на грани нокаута, чудом уцелев. А потом запрыгнул на спину Порье – и победил
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