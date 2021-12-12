В UFC обратили внимание на деталь, которой ещё не было в карьере Оливейры до боя с Порье

Пресс-служба UFC отметила победу бразильца Чарльза Оливейры, одержанную им в поединке с американцем Дастином Порье. В промоушене акцентировали внимание на том, что Чарльз ещё ни разу не дрался дольше трёх раундов в карьере.

«Чарльз Оливейра ещё ни разу в карьере не принимал участия в чемпионских раундах», — говорится в сообщении UFC, размещённом в «Твиттере» организации.



Поединок Оливейры и Порье проходил на турнире UFC 269 и завершился победой Чарльза удушающим приёмом в третьем раунде.

В соглавном бою бразильянка Аманда Нуньес сенсационно проиграла американке Джулианне Пенье. 32-летняя Пенья провела удушающий приём во втором раунде и стала новой чемпионкой UFC в легчайшем весе. 33-летняя Нуньес не проигрывала в UFC с 2015 года.