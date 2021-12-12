Усик обратился к Ломаченко после его победы в бою с Комми

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжёлом весе Александр Усик отреагировал на победу соотечественника Василия Ломаченко, которую он одержал в поединке с представителем Ричардом Комми.
«Слава Богу за всё, с победой!» — написал Усик в «сториз» своего «инстаграма», добавив к посту общее фото с Ломаченко.
Напомним, Ломаченко провёл бой с Комми ранним утром 12 декабря по московскому времени. Спортивное шоу прошло в Нью-Йорке. Украинец тотально доминировал и одержал уверенную победу по очкам. Этот успех стал для него вторым в 2021 году. Ранее он досрочно остановил Масаёси Накатани. Комми потерпел второе поражение в карьере.
У Ломаченко после победы над Комми стало 16 побед (11 нокаутом) и 2 поражения, а у Комми теперь 30 побед (27 нокаутом) и 4 поражения
- 12 декабря 2021
-
11:29
-
11:24
-
10:59
-
10:54
-
10:48
-
10:30
-
10:28
-
10:06
-
09:38
-
09:35
-
09:34
-
09:30
-
09:29
-
09:27
-
09:19
-
09:15
-
09:12
-
09:07
-
08:57
-
08:44
-
08:43
-
08:39
-
08:32
-
08:27
-
08:19
-
08:13
-
07:53
-
07:51
-
07:37
-
07:14
-
07:11
-
06:59
-
06:40
-
05:45
-
05:37