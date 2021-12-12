Усик обратился к Ломаченко после его победы в бою с Комми

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжёлом весе Александр Усик отреагировал на победу соотечественника Василия Ломаченко, которую он одержал в поединке с представителем Ричардом Комми.



«Слава Богу за всё, с победой!» — написал Усик в «сториз» своего «инстаграма», добавив к посту общее фото с Ломаченко.

Напомним, Ломаченко провёл бой с Комми ранним утром 12 декабря по московскому времени. Спортивное шоу прошло в Нью-Йорке. Украинец тотально доминировал и одержал уверенную победу по очкам. Этот успех стал для него вторым в 2021 году. Ранее он досрочно остановил Масаёси Накатани. Комми потерпел второе поражение в карьере.

У Ломаченко после победы над Комми стало 16 побед (11 нокаутом) и 2 поражения, а у Комми теперь 30 побед (27 нокаутом) и 4 поражения