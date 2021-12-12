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Сразу 8 бойцов получили бонусы по итогам турнира UFC 269

Сразу 8 бойцов получили бонусы по итогам турнира UFC 269
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Стали известны имена бойцов, ставших обладателями специальных бонусов в размере $ 50 тысяч по итогам турнира UFC 269, состоявшегося в ночь с 11 на 12 декабря мск.

Лучшим боем вечера признан поединок, в котором сошлись американец Доминик Круc и представитель Бразилии Педро Муньос (Крус праздновал победу решением судей).

Бонусы за лучшее выступление получили Бруно Силва (техническим нокаутом победил Джордана Райта), Тай Туйваса (одолел нокаутом Аугусту Сакаи), Кай Кара-Франс (нокаутом победил Коди Гарбрандта), Шон О'Мэлли (праздновал победу нокаутом в бою с Раулианом Пэйвой), Джулианна Пенья (сенсационно победила Аманду Нуньес удушающим приёмом).

А также денежный бонус достался Чарльзу Оливейре (удушающим приёмом одолел Дастина Порье).

Оливейра был на грани нокаута, чудом уцелев. А потом запрыгнул на спину Порье — и победил Оливейра был на грани нокаута, чудом уцелев. А потом запрыгнул на спину Порье — и победил
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