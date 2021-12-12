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Кормье отреагировал на победу Оливейры в бою с Порье

Кормье отреагировал на победу Оливейры в бою с Порье
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Экс-чемпион UFC Даниэль Кормье отреагировал на исход противостояние, в котором сошлись бразилец Чарльз Оливейра и представитель США Дастин Порье. Поединок проходил на турнире UFC 269 и завершился победой Оливейры удушающим приёмом.

«Пожалуйста, перестаньте говорить о том, что Чарльз чуть не сдался. Он доказал, что теперь готов к любой ситуации. Поздравляю, чемпион», — написал Кормье на своей странице в «Твиттере».

Напомним, что ранее в рамках основного карда представитель Новой Зеландии Кай Кара-Франс одержал победу в бою с соперником из США Коди Гарбрандтом. Поединок продлился всего один раунд. Кай Кара-Франс одержал победу техническим нокаутом. Теперь у 28-летнего бойца 23 победы в 31 поединке. Отметим также, что в соглавном поединке бразильянка Аманда Нуньес сенсационно проиграла американке Джулианне Пенье.

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