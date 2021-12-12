Александр Усик встретился с Теренсом Кроуфордом. Фото

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжёлом весе Александр Усик показал совместную фотографию со знаменитым американским боксёром Теренсом Кроуфордом.



«Огромный респект, чемпион», — написал Усик в своём «инстаграме».

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Александра Усика в «Инстаграме».

Усик и Кроуфорд присутствовали на поединке украинца Василия Ломаченко с представителем Ганы Ричардом Комми. Бой прошёл ранним утром 12 декабря по московскому времени в Нью-Йорке. Ломаченко доминировал на протяжении всего противостояния и одержал уверенную победу по очкам. Этот успех стал для него вторым в 2021 году. Ранее он досрочно остановил Масаёси Накатани. Комми потерпел второе поражение в карьере.