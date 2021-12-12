Оливейра: Хабиб был настоящим чемпионом, но теперь историю делаю я
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Бразильский боец UFC Чарльз Оливейра высказался об -экс-чемпионе UFC в лёгком весе, россиянине Хабибе Нурмагомедове.
«Хабиб был великим бойцом и настоящим чемпионом. У него была своя история и своё наследие, но он принял решение завершить карьеру. Теперь историю и наследие делает другой человек — Чарльз Оливейра», — сказал бразилец на пресс-конференции после победы над Дастином Порье.
Оливейра завоевал пояс UFС в лёгком весе, который освободил как раз Нурмагомедов, принявший решение завершить карьеру в смешанных единоборствах.
Оливейра и Порье сражались на турнире UFC 269. Бой завершился победой Чарльза удушающим приёмом. После поединка бразильца поздравил Хабиб, а Чарльз, в свою очередь, ответил ему на русском языке.
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