Гвоздик отреагировал на победу Ломаченко в бою с Комми

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBC, украинец Александр Гвоздик отреагировал на победу соотечественника Василия Ломаченко, одержанную им в поединке с представителем Ганы Ричардом Комми. Соответствующий пост Александр разместил в «сториз» своего «инстаграма».



«Мои поздравления Василию по случаю великолепной победы», — написал Гвоздик.

Ломаченко и Комми сражались ранним утром 12 декабря по московскому времени. Спортивное шоу прошло в Нью-Йорке. Василий доминировал на протяжении всего боя и одержал уверенную победу по очкам. Этот успех стал для украинца вторым в 2021 году. Ранее он досрочно остановил Масаёси Накатани. Комми потерпел второе поражение в карьере.



В активе Ломаченко после этого боя стало 16 побед (11 нокаутом) и 2 поражения, у Комми теперь 30 побед (27 нокаутом) и 4 поражения.