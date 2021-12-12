Названы совокупные гонорары Оливейры, Порье и других бойцов турнира UFC 269

Появилась информация о гонорарах, которые получили бойцы, принявшие участие в турнире UFC 269. Её опубликовало издание Onhike, отметив, что суммы носят неофициальный характер, однако близки к реальным, так как основываются на выступлении участников в предыдущих турнирах.



Гонорары всех участников UFC 269:



Чарльз Оливейра — $ 492 000 ($ 400 000 за выступление, $ 50 000 в виде бонуса, $ 42 000 в виде поощрительной выплаты)

Аманда Нуньес — $ 442 000 ($ 400 000 за выступление, $ 42 000 в виде поощрительной выплаты)

Дастин Порье — $ 382 000 ($ 350 000 за выступление, $ 32 000 в виде поощрительной выплаты)

Джулианна Пенья: $ 282 000 ($ 125 000 за выступление, $ 125 000 бонус за победу, $ 32 000 в виде поощрительной выплаты)

Доминик Крус — $ 266 000 ($ 100 000 за выступление, $ 100 000 за победу, $ 50 000 в виде бонуса, 16 000 в виде поощрительной выплаты))

Шон О'Мэлли — $ 206 000 ($ 75 000 за выступление, $ 75 000 за победу, $ 50 000 в виде бонуса, $ 6000 в виде поощрительной выплаты).

Тай Туйваса — $ 206 000 ($ 75 000 за выступление, $ 75 000 долларов за победу, $ 50 000 в виде бонуса, 6000 в виде поощрительной выплаты).

Джош Эммет — $ 162 000 ($ 78 000 за выступление, $ 78 000 в виде бонуса за победу, $ 6000 в виде поощрительной выплаты)

Коди Гарбрандт — $ 146 000 ($ 135 000 за выступление, $ 11 000 в виде поощрительной выплаты)

Кай Кара-Франс — $ 140 000 ($ 42 000 за выступление, $ 42 000 за победу, $ 50 000 в виде бонуса, $ 6000 в виде поощрительной выплаты).

Педро Муньос — $ 126 000 ($ 60 000 за выступление, $ 50 000 в виде бонуса, $ 16 000 в виде поощрительной выплаты)

Джиллиан Робертсон — $ 97 600 ($ 40 000 за выступление, $ 40 000 за победу, $ 6 600 за превышение веса соперника, $ 11 000 в виде поощрительной выплаты)

Бруно Силва — $ 94 000 ($ 20 000 за выступление, $ 20 000 за победу, $ 50 000 в виде бонуса, $ 4000 в виде поощрительной выплаты).

Эрик Андерс — $ 91 000 ($ 80 000 за выступление, $ 11 000 в виде поощрительной выплаты)

Джефф Нил — $ 86 000 ($ 40 000 за выступление, $ 40 000 бонус за победу, $ 6000 в виде поощрительной выплаты)

Райан Холл — $ 80 000 ($ 37 000 за выступление, $ 37 000 за победу, $ 6000 в виде поощрительной выплаты)

Дэн Иге — $ 71 000 ($ 60 000 за выступление, $ 11 000 в виде поощрительной выплаты)

Сантьяго Понзиниббио —$ 63 000 ($ 52 000 за выступление, $ 11 000 в виде поощрительной выплаты)

Аугусто Сакаи — $ 61 000 ($ 55 000 за выступление, $ 6000 в виде поощрительной выплаты)

Андре Мунис — $ 48 500 ($ 22 000 за выступление, $ 22 000 бонус за победу, $ 4500 в виде поощрительной выплаты)

Рэнди Коста — $ 44 500 ($ 20 000 за выступление, $ 20 000 бонус за победу, $ 4500 в виде поощрительной выплаты)

Раулиан Пайва — $ 28 000 ($ 22 000 за выступление, $ 6000 в виде поощрительной выплаты)

Эрин Бланчфилд — $ 28 000 ($ 12 000 за выступление, $ 12 000 бонус за победу, $ 4000 в виде поощрительной выплаты)

Тони Келли — $ 28 000 ($ 12 000 за выступление, $ 12 000 за победу, $ 4000 в виде поощрительной выплаты)

Джордан Райт — $ 24 500 ($ 20 000 за выступление, $ 4500 в виде поощрительной выплаты)

Миранда Маверик — $ 24 500 ($ 20 000 за выступление, $ 4500 в виде поощрительной выплаты)

Дэррик Миннер — $ 24 500 ($ 20 000 за выступление, $ 4500 в виде поощрительной выплаты)

Присцила Качоэйра — $ 21 400 ($ 22 000 за выступление, $ 6600 вычтено в качестве штрафа за превышение веса, $ 6000 в виде поощрительной выплаты).