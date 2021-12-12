Александр Усик выразил готовность подраться с Канело, назвав одно условие

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжёлом весе Александр Усик назвал условие, при котором он будет готов провести бой с абсолютным чемпионом в суперсреднем весе Саулем Альваресом (57-1, 39 КО).

«Канело – красавчик. Конечно, он специально выбрал соперника, чтобы забрать себе ещё один пояс. Если он хочет боксировать со мной в крузерах, то я смогу спуститься туда, но при условии, что у меня останутся пояса в хевивейте, потому что я потом опять туда вернусь.



Думаю, что Канело победит Макабу. Если мы встретимся, то мне придётся выиграть у него. Я лично не знаю Макабу, но смотрел его бои по телевизору. Канело хорош, а у того парня я видел пару боёв. Всё крутится вокруг Канело», – сказал Усик на YouTube-канале FightHype.com.