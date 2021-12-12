Порье: после 1-го раунда сидел и думал, что стану чемпионом UFC. Сердце кровью обливается

Американский боец Дастин Порье прокомментировал поражение бразильцу Чарльзу Оливейре в бою за титул чемпиона UFC.

«Это отстой. Я много работал, чтобы вернуться сюда и драться за ещё один титул. Меня снова задушили. У меня просто сердце разрывается, правда. Парень хорош. Он чемпион. В этих боях нельзя ошибаться. Я чувствовал себя хорошо. После первого раунда я сидел и думал: «Сегодня я стану чемпионом мира».



Я могу сделать всё, что захочу. Я могу драться за другой пояс. Я могу пройти ещё один длинный путь. Вопрос только в том, хочу ли я этого? Вот вопрос, на который я должен ответить самому себе. Хочу ли я сделать это снова? Хочу ли я снова пройти этот путь? Этот ответ придёт в ближайшие пару дней или пару недель», — приводит слова Порье BJ Penn.