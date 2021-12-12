Порье: после 1-го раунда сидел и думал, что стану чемпионом UFC. Сердце кровью обливается

Американский боец Дастин Порье прокомментировал поражение бразильцу Чарльзу Оливейре в бою за титул чемпиона UFC.
«Это отстой. Я много работал, чтобы вернуться сюда и драться за ещё один титул. Меня снова задушили. У меня просто сердце разрывается, правда. Парень хорош. Он чемпион. В этих боях нельзя ошибаться. Я чувствовал себя хорошо. После первого раунда я сидел и думал: «Сегодня я стану чемпионом мира».
Я могу сделать всё, что захочу. Я могу драться за другой пояс. Я могу пройти ещё один длинный путь. Вопрос только в том, хочу ли я этого? Вот вопрос, на который я должен ответить самому себе. Хочу ли я сделать это снова? Хочу ли я снова пройти этот путь? Этот ответ придёт в ближайшие пару дней или пару недель», — приводит слова Порье BJ Penn.
- 12 декабря 2021
-
18:41
-
17:29
-
16:30
-
15:11
-
14:33
-
13:55
-
13:38
-
13:24
-
12:48
-
11:58
-
11:39
-
11:29
-
11:24
-
10:59
-
10:54
-
10:48
-
10:30
-
10:28
-
10:06
-
09:38
-
09:35
-
09:34
-
09:30
-
09:29
-
09:27
-
09:19
-
09:15
-
09:12
-
09:07
-
08:57
-
08:44
-
08:43
-
08:39
-
08:32
-
08:27