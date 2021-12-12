«Не терпится ударить его по лицу». Гэтжи отреагировал на победу Оливейры
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Американский боец Джастин Гэтжи дал комментарий по поводу победы Чарльза Оливейры в бою с Дастином Порье.
«Чарльз Оливейра — неоспоримый чемпион, ничего, кроме уважения. Не терпится ударить его по лицу. Всю свою жизнь я работал ради одной цели, и вот она на горизонте. Я вернусь домой и буду работать усердно каждый день. Он будет бесплатно жить в моей голове, так что жду не дождусь этого боя», — сказал Гэтжи в одном из интервью, опубликованных на YouTube-канале UFC Russia.
Оливейра и Порье сражались на турнире UFC 269. Бой завершился победой Чарльза удушающим приёмом. Бразилец защитил титул в лёгком весе. Джастин Гэтжи теперь является одним из главных претендентов на титульный поединок с Оливейрой.
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