«Я просто отвёл глаза и потом — бум!» Комми рассказал про нокдаун в бою с Ломаченко

Ганский боец Ричард Комми рассказал про нокдаун во время боя с украинцем Василием Ломаченко.
«Я просто отвёл глаза и потом — бум!.. Я на секунду увёл взгляд, и всё. Это то, что есть. Он отличный боец. Я сделал то, что должен был сделать. Сейчас я в порядке. Мне не больно. Со мной не случилось ничего плохого», — приводит слова Комми MMA Fighting.
Ломаченко и Комми сражались ранним утром 12 декабря по московскому времени. Спортивное шоу прошло в Нью-Йорке. Василий доминировал на протяжении всего боя и одержал уверенную победу по очкам. Этот успех стал для украинца вторым в 2021 году. Ранее он досрочно остановил Масаёси Накатани. Комми потерпел второе поражение в карьере.
В активе Ломаченко после этого боя стало 16 побед (11 нокаутом) и 2 поражения, у Комми теперь 30 побед (27 нокаутом) и 4 поражения.
- 12 декабря 2021
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