Нуньес и Пенья могут провести бой-реванш

Боец ММА Аманда Нуньес может получить бой-реванш с Джулианной Пеньей, которой она проиграла сегодня, 12 декабря, в титульном бою на турнире UFC 269. Об этом заявил президент лиги Дана Уайт.

«Это большой матч-реванш. Если она этого захочет, то получит.

Что касается Пеньи, то Джулианна — человек, который всегда верил в себя и верил, что сможет выиграть этот бой, если получит его. Вы слышали это на пресс-конференции, вы слышали это в течение нескольких месяцев, предшествовавших этому бою, и она сделала это. Она сделала это сегодня. Это одна из тех вещей, которые делают этот спорт таким невероятным», — приводит слова Уайта MMA Fighting.

Действующая чемпионка Нуньес проиграла впервые с 2014 года, пропустив множество ударов и попавшись на удушающий приём во втором раунде. Аманда лишилась одного из своих чемпионских поясов.