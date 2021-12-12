Нуньес и Пенья могут провести бой-реванш

Боец ММА Аманда Нуньес может получить бой-реванш с Джулианной Пеньей, которой она проиграла сегодня, 12 декабря, в титульном бою на турнире UFC 269. Об этом заявил президент лиги Дана Уайт.
«Это большой матч-реванш. Если она этого захочет, то получит.
Что касается Пеньи, то Джулианна — человек, который всегда верил в себя и верил, что сможет выиграть этот бой, если получит его. Вы слышали это на пресс-конференции, вы слышали это в течение нескольких месяцев, предшествовавших этому бою, и она сделала это. Она сделала это сегодня. Это одна из тех вещей, которые делают этот спорт таким невероятным», — приводит слова Уайта MMA Fighting.
Действующая чемпионка Нуньес проиграла впервые с 2014 года, пропустив множество ударов и попавшись на удушающий приём во втором раунде. Аманда лишилась одного из своих чемпионских поясов.
- 12 декабря 2021
-
21:51
-
21:18
-
20:46
-
20:43
-
20:22
-
19:39
-
18:41
-
17:29
-
16:30
-
15:11
-
14:33
-
13:55
-
13:38
-
13:24
-
12:48
-
11:58
-
11:39
-
11:29
-
11:24
-
10:59
-
10:54
-
10:48
-
10:30
-
10:28
-
10:06
-
09:38
-
09:35
-
09:34
-
09:30
-
09:29
-
09:27
-
09:19
-
09:15
-
09:12
-
09:07