«Мы никогда не лжём насчёт боёв». Дана Уайт жёстко ответил Исраэлю Адесанье

Президент UFC Дана Уайт ответил бойцу Исраэлю Адесанье, который усомнился в том, что его второй бой с Робертом Уиттакером состоится.

«Если он не хочет драться с Уиттакером, хорошо, тогда мы найдём другой бой. Кому какое дело? Мне точно наплевать. Вы не хотите, чтобы бой с Уиттакером состоялся? Хорошо, тогда будет что-нибудь другое.

Зачем нам лгать? Когда мы, чёрт возьми, лгали? Этот бой скоро состоится… мы солгали об этом? За 20 лет мы когда-нибудь врали о том, что готовим бой? Некоторые бои труднее сделать, чем другие, но я не думаю, что мы когда-либо лгали о том, что делаем бой. Зачем нам врать об этом?» — приводит слова Уайта MMA Fighting.

В первый раз Адесанья и Уиттакер встретились в октябре 2019 года на UFC 243. Победу в том бою одержал новозеландец.