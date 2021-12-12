«Мы никогда не лжём насчёт боёв». Дана Уайт жёстко ответил Исраэлю Адесанье

Президент UFC Дана Уайт ответил бойцу Исраэлю Адесанье, который усомнился в том, что его второй бой с Робертом Уиттакером состоится.
«Если он не хочет драться с Уиттакером, хорошо, тогда мы найдём другой бой. Кому какое дело? Мне точно наплевать. Вы не хотите, чтобы бой с Уиттакером состоялся? Хорошо, тогда будет что-нибудь другое.
Зачем нам лгать? Когда мы, чёрт возьми, лгали? Этот бой скоро состоится… мы солгали об этом? За 20 лет мы когда-нибудь врали о том, что готовим бой? Некоторые бои труднее сделать, чем другие, но я не думаю, что мы когда-либо лгали о том, что делаем бой. Зачем нам врать об этом?» — приводит слова Уайта MMA Fighting.
В первый раз Адесанья и Уиттакер встретились в октябре 2019 года на UFC 243. Победу в том бою одержал новозеландец.
- 12 декабря 2021
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