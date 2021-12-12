Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Мы никогда не лжём насчёт боёв». Дана Уайт жёстко ответил Исраэлю Адесанье

«Мы никогда не лжём насчёт боёв». Дана Уайт жёстко ответил Исраэлю Адесанье
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт ответил бойцу Исраэлю Адесанье, который усомнился в том, что его второй бой с Робертом Уиттакером состоится.

«Если он не хочет драться с Уиттакером, хорошо, тогда мы найдём другой бой. Кому какое дело? Мне точно наплевать. Вы не хотите, чтобы бой с Уиттакером состоялся? Хорошо, тогда будет что-нибудь другое.

Зачем нам лгать? Когда мы, чёрт возьми, лгали? Этот бой скоро состоится… мы солгали об этом? За 20 лет мы когда-нибудь врали о том, что готовим бой? Некоторые бои труднее сделать, чем другие, но я не думаю, что мы когда-либо лгали о том, что делаем бой. Зачем нам врать об этом?» — приводит слова Уайта MMA Fighting.

В первый раз Адесанья и Уиттакер встретились в октябре 2019 года на UFC 243. Победу в том бою одержал новозеландец.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021