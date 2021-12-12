Усик — о победе Ломаченко: это большой праздник для Украины

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжёлом весе Александр Усик дал комментарий по поводу победы Василия Ломаченко в бою с Ричардом Комми.
«Комми — хороший боксёр. После победы Ломаченко я чувствую себя отлично. Это большой праздник для Украины», — сказал украинец на YouTube-канале FightHype.com.
Ломаченко и Комми сражались ранним утром 12 декабря по московскому времени. Спортивное шоу прошло в Нью-Йорке. Василий доминировал на протяжении всего боя и одержал уверенную победу по очкам. Этот успех стал для украинца вторым в 2021 году. Ранее он досрочно остановил Масаёси Накатани. Комми потерпел второе поражение в карьере.
В активе Ломаченко после этого боя стало 16 побед (11 нокаутом) и 2 поражения, у Комми теперь 30 побед (27 нокаутом) и 4 поражения.
- 12 декабря 2021
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