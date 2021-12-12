«Добро — это месть моя». А. Емельяненко выложил видео с философскими размышлениями
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Знаменитый российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил видео с философскими размышлениями о жизни.
В последнем бою Емельяненко встречался с бразильцем Марсио Сантосом и проиграл ему. Бой закончился уже на исходе первого раунда, когда Сантосу удалось поймать Александра на удушающий приём в партере, после чего он был вынужден сдаться. Для Емельяненко это поражение стало девятым в карьере. Александр не выигрывает в профессиональных смешанных единоборствах уже на протяжении трёх поединков.
Недавно Емельяненко разместил новый пост в своём «инстаграме», где поделился с подписчиками архивным фото с братом Фёдором и бывшим чемпионом мира по боксу в тяжёлой весовой категории, а ныне депутатом Госдумы РФ Николаем Валуевым.
Новость по темеАлександр Емельяненко показал фото с братом Фёдором и Валуевым
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