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«Добро — это месть моя». А. Емельяненко выложил видео с философскими размышлениями

«Добро — это месть моя». А. Емельяненко выложил видео с философскими размышлениями
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Знаменитый российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил видео с философскими размышлениями о жизни.

В последнем бою Емельяненко встречался с бразильцем Марсио Сантосом и проиграл ему. Бой закончился уже на исходе первого раунда, когда Сантосу удалось поймать Александра на удушающий приём в партере, после чего он был вынужден сдаться. Для Емельяненко это поражение стало девятым в карьере. Александр не выигрывает в профессиональных смешанных единоборствах уже на протяжении трёх поединков.

Недавно Емельяненко разместил новый пост в своём «инстаграме», где поделился с подписчиками архивным фото с братом Фёдором и бывшим чемпионом мира по боксу в тяжёлой весовой категории, а ныне депутатом Госдумы РФ Николаем Валуевым.

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