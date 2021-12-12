Джулианна Пенья заявила о желании провести реванш с Валентиной Шевченко

Боец ММА Джулианна Пенья после победы в бою Амандой Нуньес заявила о желании провести реванш с Валентиной Шевченко.

«Я бы хотела провести бой-реванш с Валентиной Шевченко. Было бы здорово стать чемпионкой в двух дивизионах, даже спуститься в дивизион ниже и там встретиться там с Валентиной. Сейчас я просто хочу насладиться моментом чемпионства.

Я потрясла мир, и я сделала то, что обещала. Но в конце концов, я не удивлена.… Я прошла через всё это. Я говорю обо всем, о чем только можно подумать: меня переезжали машины, на меня нападали в переулках, но ничто не могло остановить меня от получения этого пояса. Пришло мое время», — приводит слова Пеньи MMA Fighting.

Действующая чемпионка Нуньес проиграла впервые с 2014 года, пропустив множество ударов и попавшись на удушающий приём во втором раунде. Аманда лишилась одного из своих чемпионских поясов.