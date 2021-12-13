Ломаченко обратился к Комми после победы в боксёрском поединке

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях, украинец Василий Ломаченко обратился к экс-чемпиону мира в лёгком весе Ричарду Комми после победы в боксёрском поединке.

«Желаю тебе крепкого здоровья и продолжения твоей истории бокса! И я выражаю тебе своё уважение», — написал Ломаченко в своём «Инстаграме».

Напомним, ранним утром 12 декабря Василий Ломаченко выступил в главном событии турнира в Нью-Йорке. Его соперником стал Ричард Комми. Украинец тотально доминировал и одержал уверенную победу по очкам. В седьмом раунде украинец отправил Комми в нокдаун. Этот успех стал для Ломаченко вторым в 2021 году. Ранее он досрочно остановил Масаёси Накатани. Комми, в свою очередь, потерпел четвёртое поражение в карьере.