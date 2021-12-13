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Дана Уайт: похоже, нам придётся заплатить Шону О'Мэлли и устроить ему несколько боёв

Дана Уайт: похоже, нам придётся заплатить Шону О'Мэлли и устроить ему несколько боёв
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Президент UFC Дана Уайт высказался по поводу американского бойца Шона О'Мэлли после его победы в бою с Раулианом Пэйвой.

«Когда вы с ним разговариваете, вы видите две вещи: он хочет получать деньги и хочет драться с соперниками более высокого уровня. Похоже, нам придётся заплатить ему и устроить ему несколько боёв.

Он крепкий парень. Весёлый. За ним интересно наблюдать, но он прокладывает свой путь, знаете, как и положено. Нельзя просто развернуть О'Мэлли и бросить его против убийц. Так не делается.

Он победил очень крепкого бойца в последнем поединке, настоящего бойца», — приводит слова Уайта MMAJunkie.

О`Мэлли нокаутировал своего соперника в первом раунде, после чего признался, что дрался с серьёзной травмой.

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Источник: MMAJunkie

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