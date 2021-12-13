Патрисио Питбуль: Чендлер, закрой свой рот, ты был жалок в последних боях

Двойной чемпион Bellator, первый номер рейтинга вне зависимости от весовых категорий бразилец Патрисио Питбуль Фрейре высказался по поводу слов Майкла Чендлера о том, что он никогда не сдался бы в бою UFC.

«Я бы никогда не сдался. Я бы нашёл способ защититься, даже если бы потерял сознание. Поздравляю Оливейру», – написал Чендлер после победы бразильца в бою с Дастином Порье.

«Ты повернулся спиной к Чарльзу и убегал после того, как начал получать. Ты убегал против Гэтжи. Также не будем забывать, что ты попросил Уилла Брукса взять тайм-аут. Закрой свой чёртов рот, ты был жалок», – написал Питбуль в своём «твиттере».

Оливейра и Порье сражались на турнире UFC 269. Бой завершился победой Чарльза удушающим приёмом. Бразилец защитил титул в лёгком весе.