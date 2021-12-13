«Кто победит?» Махачев опубликовал фото Хабиба и Хасбика
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Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев разместил в своём «инстаграме» фотографию экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и блогера Хасбика.
«Кто победит?» — гласит подпись к фотографии.
Публикация доступна в «инстаграме» Ислама Махчева.
Напомним, последний бой в карьере Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о принятом решении завершить выступление в смешанных единоборствах.
Ранее о целесообразности возможного решения Нурмагомедова возобновить карьеру высказались российский боец смешанных единоборств Виталий Минаков и известный боец Вячеслав Василевский.
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