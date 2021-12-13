Порье — о лишнем весе Макгрегора: возможно, ему стоит притормозить с походами в бар
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Американский боец Дастин Порье прокомментировал недавнее фото, которое разместил экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор.
«Я видел фотографию. Он выглядит немного пухлым. Возможно, ему стоит притормозить с походами в бар», — приводит слова Порье BJ Penn.
Напомним, в ночь с субботы на воскресенье Порье уступил в титульном бою Чарльзе Оливейре.
Оливейра и Порье сражались на турнире UFC 269. Бой завершился победой Чарльза удушающим приёмом. Бразилец защитил титул в лёгком весе. Джастин Гэтжи теперь является одним из главных претендентов на титульный поединок с Оливейрой.
Порье и Макгрегор трижды встречались в октагоне. Счёт в этом противостоянии — 2:1 в пользу американца.
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