«Спарринг-партнёр». Ислам Махачев попытался опрокинуть коня

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев разместил видео, в котором показано как он пытается выполнить борцовский приём на коне.

Напомним, 27 ноября стал известен следующий соперник Ислама Махачева в UFC. Им стал третий номер рейтинга лёгкого веса UFC — Бенеил Дариуш. Поединок состоится 27 февраля следующего года. В последний раз Махачев сражался с Дэном Хукером, победив его за счёт болевого приёма уже в первом раунде. Для Махачева эта победа стала 21-й в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.

Ранее боец смешанных единоборств разместил в своём «инстаграме» фотографию экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и блогера Хасбика с подписью «Кто победит?»