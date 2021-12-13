«Спарринг-партнёр». Ислам Махачев попытался опрокинуть коня
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Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев разместил видео, в котором показано как он пытается выполнить борцовский приём на коне.
Напомним, 27 ноября стал известен следующий соперник Ислама Махачева в UFC. Им стал третий номер рейтинга лёгкого веса UFC — Бенеил Дариуш. Поединок состоится 27 февраля следующего года. В последний раз Махачев сражался с Дэном Хукером, победив его за счёт болевого приёма уже в первом раунде. Для Махачева эта победа стала 21-й в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.
Ранее боец смешанных единоборств разместил в своём «инстаграме» фотографию экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и блогера Хасбика с подписью «Кто победит?»
Новость по теме«Кто победит?» Махачев опубликовал фото Хабиба и Хасбика
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