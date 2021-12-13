Умар Нурмагомедов: я уже в 18-19 лет просил у дяди и брата дать мне профессиональный бой

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов рассказал, нужна ли любительская карьера бойцу ММА.

«Безусловно, любительская карьера имеет огромное значение. Даже из зала ребята выходят на свой бой, но теряются в клетке, не могут там себя найти. Те показатели, которые они умеют делать в зале — болевые приёмы или бой в стойке, в клетке они этого показать не могут. Это связано с тем, что у них нет любительского опыта.

По поводу моей любительской карьеры. Когда мне было 18-19 лет, я говорил дяде и брату — сделайте мне профессиональный бой. Но они оттягивали, оттягивали, пока я не показал хороший результат в любительском спорте. И только после этого мне дали шанс проявить себя в профессионалах», — сказал боец на пресс-конференции в Москве.

Нурмагомедов проведёт следующий бой 19 марта на турнире UFC Fight Night. Соперником россиянина станет валлиец Джек Шор.

Напомним, последний бой 25-летний Умар Нурмагомедов провёл в январе 2021-го, когда и состоялся его дебют в американском промоушене UFC. С помощью удушающего приёма во втором раунде Нурмагомедов победил Сергея Морозова. В активе россиянина 13 побед и ни одного поражения.