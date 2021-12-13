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Хабиб ответил на вопрос, почему подписал Ренана Барао и Рашада Эванса

Хабиб ответил на вопрос, почему подписал Ренана Барао и Рашада Эванса
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Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему подписал в свою лигу бойцов Ренана Барао и Рашада Эванса.

«Без них никак. По-любому нужны имена, чтобы привлекать внимание. Но под низ будет много серьезных бойцов, которые в будущем потенциально могут стать чемпионами в любых лигах мира. Так что у нас такие подписания. Вы назвали только троих, но точно также у нас есть 10-15 подписаний, которые не так сильно распространились в СМИ, но имеют серьезный шанс стать чемпионами. Мы будем их прокачивать. У нас в следующем году мы хотим провести 8-9 турниров чисто в Америке», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве.

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