Хабиб — про поражение Порье: иногда у бойца огонь угас, но в контракте цифры остались

Знаменитый боец Хабиб Нурмагомедов прокомментировал итоги чемпионского боя между Чарльзом Оливейрой и Дастином Порье. Оливейра победил нокаутом в третьем раунде, сохранив чемпионский пояс в лёгком весе.



«У каждого человека бывает ресурс. Вот начинает человек новый бизнес, он горит. Но проходит время, человек затухает. Он хочет продать всё и начать что-то новое. То же самое бывает у бойца. Есть огонь, голод, когда ты сильно хочешь этого. Но приходит время, когда хочешь этого, но уже не так сильно. Огонь угас, но в контракте цифры остались. И думаешь, что эти цифры-то можно вытащить подравшись. Бывают такие моменты у бойцов.

Это я увидел. Когда он после боя говорит, что нужно сесть и подумать, нужно ли ему всё это. Если такие мысли в голову пришли, значит, что он будет выигрывать и проигрывать. Но он не будет идти до конца. Я своим бойцам всегда говорю, что пока есть время, нужно активно драться. И если этот переключатель один раз щёлкнул, он никогда уже назад не вернётся. И я думаю, что он у Дастина щёлкнул. Сейчас время Чарльза Оливейры», — рассказал Хабиб на пресс-конференции.