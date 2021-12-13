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«Почему бы и нет?» Хабиб прокомментировал возможное подписание Гарбрандта и Фергюсона

«Почему бы и нет?» Хабиб прокомментировал возможное подписание Гарбрандта и Фергюсона
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Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов дал комментарий по поводу возможного подписания бойцов UFC Коди Гарбрандта и Тони Фергюсона в свою лигу Eagle FC.

«Всё возможно, мы открыты ко всему. Через два дня ближе к пресс-конференции будет ответ. И, скорее всего, Кевина Ли подпишем, потому что мы близки к подписанию, но пока это неофициально. Почему бы и нет? Но эти люди делали себя на протяжении всей карьеры. У них больше 10 боёв в UFC, бывшие чемпионы UFC. Да, скажем, это не Ислам Махачев, подписать человека на такой серии, но тоже неплохо. Барао, Ли, Рашад Эванс, так что я думаю, это правильная политика», — рассказал Хабиб на пресс-конференции.

Ранее Хабиб ответил на вопрос, почему подписал Ренана Барао и Рашада Эванса.

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