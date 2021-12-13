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«Следственный комитет Хабиба с ним тяжело поговорил». Нурмагомедов — о ситуации с Усманом

«Следственный комитет Хабиба с ним тяжело поговорил». Нурмагомедов — о ситуации с Усманом
Хабиб прокомментировал ДТП с участием брата Усмана
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Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов дал комментарий по поводу ДТП, в котором участвовал его брат Усман.

«Разговоры, конечно, были и есть. В этом разбирался Следственный комитет, я туда не лез, никому не звонил, никого не просил. Каждый человек должен отвечать за свои действия, и разницы нет, Хабиб это или Нагорный, например, или ещё кто-то, Усман. Не знаю, что вам ответить. Вы же сами знаете, что официальные органы делали свои заявления, всё открыто на просторах интернета.

Поверьте мне, со Следственным комитетом Хабибу Нурмагомедову очень тяжело вопросы решать. С ним даже тяжело разговаривать. Так что меры были очень жёсткие и правильные. Я не думаю, что вам нужно в подробности вдаваться», — сказал Хабиб на пресс-конференции.

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