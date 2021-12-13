Хабиб: люди всегда будут сравнивать меня с Оливейрой. Но Чарльзу нужно думать про Махачева

Известный боец Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос, мог бы стать Чарльз Оливейра для него важным вызовом, если бы бразилец победил нескольких топовых соперников год назад.
«Здесь дело не в том, есть вызов или нет. Я же ушёл не из-за того, что мне не с кем было драться, всегда есть соперники. Хотя люди всегда буду сравнивать нас с Оливейрой, я это понимаю. Что говорить, если Майк Тайсон был на пике в 1986 году, а люди сравнивали его с Мохаммедом Али. Всегда говорили: «Кто выиграет?» Хотя Тайсон стал чемпионом через 15 лет после Али. Так всегда будет.
Для Чарльза Оливейры у нас есть человек, вон он рядом сидит (кивает на Ислама Махачева. — Прим. «Чемпионата»). У них один шаг разница — у одного 10 побед подряд, а у другого девять. Так что, я думаю, Оливейре нужно будет беспокоиться не о Хабибе, который ушёл на пенсию, ездит по миру и делает свои дела. Чарльзу нужно думать о Махачеве, он ему в спину дышит. Думаю, вообще неправильно меня сравнивать с ним и говорить, вернётся Хабиб или нет. Оставьте Хабиба в покое, давайте поговорим об Исламе и Оливейре, это хороший бой. В идеале хотелось бы так: Оливейра побеждает Гэтжи, Ислам выигрывает у Дариуша, и они подерутся между собой в конце года. Это будет космический бой, вернётся интрига, как когда я дрался с временными чемпионами — с Конором, с Гэтжи», — рассказал Хабиб на пресс-конференции.
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