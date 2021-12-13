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Хабиб: люди всегда будут сравнивать меня с Оливейрой. Но Чарльзу нужно думать про Махачева

Хабиб: люди всегда будут сравнивать меня с Оливейрой. Но Чарльзу нужно думать про Махачева
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Известный боец Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос, мог бы стать Чарльз Оливейра для него важным вызовом, если бы бразилец победил нескольких топовых соперников год назад.

«Здесь дело не в том, есть вызов или нет. Я же ушёл не из-за того, что мне не с кем было драться, всегда есть соперники. Хотя люди всегда буду сравнивать нас с Оливейрой, я это понимаю. Что говорить, если Майк Тайсон был на пике в 1986 году, а люди сравнивали его с Мохаммедом Али. Всегда говорили: «Кто выиграет?» Хотя Тайсон стал чемпионом через 15 лет после Али. Так всегда будет.

Для Чарльза Оливейры у нас есть человек, вон он рядом сидит (кивает на Ислама Махачева. — Прим. «Чемпионата»). У них один шаг разница — у одного 10 побед подряд, а у другого девять. Так что, я думаю, Оливейре нужно будет беспокоиться не о Хабибе, который ушёл на пенсию, ездит по миру и делает свои дела. Чарльзу нужно думать о Махачеве, он ему в спину дышит. Думаю, вообще неправильно меня сравнивать с ним и говорить, вернётся Хабиб или нет. Оставьте Хабиба в покое, давайте поговорим об Исламе и Оливейре, это хороший бой. В идеале хотелось бы так: Оливейра побеждает Гэтжи, Ислам выигрывает у Дариуша, и они подерутся между собой в конце года. Это будет космический бой, вернётся интрига, как когда я дрался с временными чемпионами — с Конором, с Гэтжи», — рассказал Хабиб на пресс-конференции.

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